Virksomheder efterspørger elever, der kan tænke kreativt

Når de arbejder med projekter på Det Visuelle Gymnasium, lægger de fokus på processen og valg og fravalg. Noget som kan hjælpe de studerende med at søge videre eller blive mere attraktive, når de er færdige på gymnasiet.

Artlinco og Velux er nogle af de virksomheder, der er glade for studieretningen, for de ser gerne, at deres medarbejdere kan tænke kreativt og i andre mønstre.

Det Visuelle Gymnasium holder til i Billedskolen i Horsens og kombineres med en velkendt studieretning fra enten Horsens Gymnasium eller Learnmark Horsens, så eleverne både har et fagligt og et kreativt element.