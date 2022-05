Wall of Sound er tilbage efter to års aflysninger: - Vi skal fyre den af

Selvom der ikke mangler god musik på pladsen, er det ikke det eneste, der betyder noget.

- Jeg glæder mig til at se Scarlett Pleasure og Tobias Rahim, men for at være helt ærlig, så er det vigtigste ikke musikken, men samværet og det at føle sig fri igen, siger Victor Nordfjord.

Startskuddet til noget nyt

Wall of Sound i Horsens har tidligere ligget i september, men i år er de for første gang startskuddet til festivalsæsonen.

Michala Mellson, der er festivalleder, er lige så glad over at være tilbage på det grønne område ved Fængslet i Horsens som alle de festivalhungrende gæster.