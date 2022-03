Wrestlingshow skal samle penge ind til ukrainske flygtninge

Suplex, chokeslam og legdrop.

Det er normalvis begreber, som hører til i Wrestling-verdenen, men snart kan de også kobles til Ukraine.

I et wrestlingshow den 10. april vil Dansk Pro Wrestling donere overskuddet fra deres show til ukrainske flygtninge. Det oplyser forbundet i en pressemeddelelse.

Donationen sker på baggrund af den Kyiv-fødte wrestler 'Moscow Mauler' der på de sociale medier har bedt sine fans om at bede for Ukraine. Men at bede for Ukraine var ikke nok for formanden i Dansk Pro Wrestling, Kim Tinning.

- Vi i Dansk Pro Wrestling sender vores stærkeste bønner til Ukraine i håb om fred. Vi vil gerne gøre mere end det.

- Vi har i samarbejde med Horsens Statsfængsel og Red Barnet lavet en aftale om, at hele overskuddet efter vores show går til flygtninge for Ukraine, siger formanden, Kim Tinning.