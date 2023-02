YouTube-megastjerner besøger FÆNGSLET i Horsens

Sidemen-medlemmerne overnatter i videoen på tre af verdens mest usædvanlige steder, og det er altså i den forbindelse at de også lægger vejen forbi FÆNGSLET i Horsens. Derudover var de også forbi Fængselsmuseet og en række andre steder i Horsens.

FÆNGSLET har, over en længere årrække, oplevet en stigende kendskabsgrad, og oplevelsesvirksomheden håber, at stjernernes video vil skabe yderligere opmærksomhed om stedet.

- Vi håber da, at videoen kan få endnu flere - især unge - til at få øjnene op for de mange oplevelser, vi tilbyder her på fængslet, siger Maria Levy.