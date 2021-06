Børnene elskede hende, men hun ignorerede sin krops advarsler om, at der ikke var mere omsorg tilbage

Lige siden Lene var barn, havde hun sørget for alle andre.

- Jeg troede, jeg kunne redde hele verden dengang.

Men der hvor hun ønskede at gøre en forskel, kunne hun ikke. Allerede som barn lagde hun mærke til, at hendes far ikke var som andre fædre. Han spurgte om de samme ting flere gange og fumlede med tingene. Hun opdagede alkohol gemt i bogreolen og bag kaffekanden. Hendes far drak en øl for meget, lidt for ofte.

- Han var altid kærlig og omsorgsfuld, så det gjorde mig ked af det, at han havde behov for at leve sådan.

Indtil Lene blev voksen, forsøgte hun flere gange at få ham i terapibehandling. Men uanset hvordan hun prøvede, kunne hun ikke ændre på farens misbrug.