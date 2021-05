Hver fjerde uge tog Pia på sygehuset for at få fjernet endnu et modermærke og var samtidigt blevet mor til barn nummer tre. Men det satte ikke hverdagen på pause. I dag kan hun ikke præcist huske, hvor lang tid hun holdt barsel, men det varede ikke mere end et halvt år, før hun igen arbejdede fuld tid.

For Pia havde brug for at holde sig i gang og bekymringerne om kræften på afstand. Selvom hun rundede operationsbordet om torsdagen, fik hun stadig pulsen op med sit træningshold om fredagen. Hver gang med mundvigene opad og med lidt ekstra mascara for at skjule de trætte, røde øjne.

Ni måneder var gået, siden Pias første operation. Udadtil var der ikke meget, der havde ændret sig i Pias liv. Indtil en januar morgen, hvor vækkeuret ringede. Det var den sædvanlige ’Pia-tid,’ inden arbejdsdagen begyndte. Men i stedet for at gå ud i stuen, nyde roen og sine egne tanker, brød hun sammen. Alting stod stille. Hun kunne ikke komme op af sengen, og tårerne flød for første gang i flere måneder. Hun var udmattet. Udkørt. Og kroppen havde overmandet hendes gåpåmod.