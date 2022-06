Festival efter bjerge af affald: - Vi har fejlet

- Svært at få en dialog

For at minde de mere end 30.000 festivaldeltagere om at rydde op under og efter festivalen, gik elever fra Brandbjerg Højskole rundt på pladsen med budskabet om at være miljøbevidste. Dog uden det store held.

- Jeg synes, det var svært at komme i kontakt med dem og få en dialog, fortæller Thejll Eggebrecht, som er elev på Brandbjerg Højskole.

Normalt bliver 112 ton affald sendt til forbrænding efter en typisk Jelling Musikfestival. Derfor opfordrede arrangøren i år festivalgæsterne til at handle anderledes med gode råd om blandt andet at pakke så let som muligt, købe ordentligt udstyr og løbende rydde op i campen.