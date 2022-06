Jelling klar med første status efter festivalpause

- Festivaldeltagerne har taget varer ned fra alle hylder. Der var også rigtig mange mennesker på pladsen fra start til slut, fortæller Lars 'Charlie' Mortensen.



De fire dages fest var ifølge arrangørerne en forrygende start på festivalsæsonen i Danmark.

- Det er gået rigtig godt. Der var rekordomsætning alle dage. Hvor stor omsætningen præcis har været, det har vi ikke overblikket over endnu. Jeg er dog helt sikker på, at der kommer et pænt stort afkast, fortæller Lars 'Charlie' Mortensen.

Pause gav usikkerhed

Det var dog ikke et givet på forhånd, at det skulle blive et rekordår. Arrangørerne havde en vis usikkerhed omkring, hvorvidt den lange pause havde givet rygraden i festivallen andre planer.