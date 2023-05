51 har fået klippet armbåndet på Jelling Festival

Sammenstød og skub er derfor noget, der har kostet armbånd til dette års festival.

- Vi har haft særligt fokus på moshpit. Vi handler på dem. Vi siger også farvel til dem, der starter dem, for det er ikke det fællesskab, vi gerne vil have. Det er ikke alle, der kan forstå, at det er farligt, fortæller Peter Tanghus, der er sikkerhedschef på Jelling Festival.

I alt er 30 armbånd blevet klippet på grund af moshpits. Det er mere end halvdelen af de 51 armbånd, der i alt er blevet inddraget. Ifølge sikkerhedschefen er det dog ikke er tegn på, at publikum ikke ved, hvordan man opfører sig ordenligt.

- De unge er tværtimod meget kærlige og omsorgsfulde, fortæller han.