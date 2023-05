Løsslupne fanger, efterskoleelever og mange flere besøger Jelling Musikfestival

Tommy Larsen og Stefan Steenholt har været kammerater i mere end 20 år og er for første gang på Jelling Musikfestival - klædt ud som fanger.

- Det, der er problemet, er, at vi begge er gift, men vi vil gerne ud og opleve sådan noget her, så når vi får muligheden, er det med at flygte. Den her gang gik det ekstra hurtigt, så vi nåede ikke at klæde om, siger Tommy Larsen med et stort grin.

De får meget opmærksomhed og bliver foreviget på mange glade gæsters selfies.

- Det er helt vildt, der kommer mange hen, og det fælles for dem alle er, at de er rigtig glade og spreder godt humør, og det er fedt for os, siger Tommy Larsen.