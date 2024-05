Affaldsmoralen blandt festivalgæsterne var bedre, men på ét punkt haltede det

Og Jelling Musikfestival er ingen undtagelse. Men det tyder på, at det problem bliver en tand mindre for hvert år.

- Ligesom sidste år ser vi et fremskridt. Jeg har lige snakket med nogle, der går derude, og de siger allesammen, at det er pænere. Der er mindre affald, og der er færre efterladte telte, end der plejer at være, siger Peter Caspersen og fortsætter:

- Vores gæster er meget mere opmærksomme på at holde deres lejre rene. Vi har etableret et hold, der går ude på campen og snakker med gæsterne uden at være politi. Så siger de: "Det ser ud til, at I kunne bruge en ekstra skraldepose og nogle handsker. Og hvis vi lige hjælpes ad, så kan vi få ryddet jeres lejr for det værste på et kvarter.