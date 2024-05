Festival har lavet særligt hold af frivillige

At være frivillig er nemlig noget, som mange gerne vil være, og derfor har festivalen nu åbnet et specielt hold af frivillige.



Frivillige-gruppen går under navnet Unge Crew, og det består af 21 unge under 18 år.

Kravet for at være med i gruppen er, at mindst én af den unges forældre er mellemleder på festivalen, og at man vil give seks timer i frivillighedens tegn.

En af gruppens medlemmer er 16-årige Emma Søgård Døssing, og for hende er det helt naturligt at være frivillig på festivalen.

- Jeg kan huske, at jeg bare ikke kunne vente med at blive 15 år, så jeg kunne få lov til at være frivillig herude, siger Emma Søgård Døssing.

Man skal nemlig være fyldt 15 år, før man kan blive en del af Unge Crew’et.

