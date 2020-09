Jette sad med sine nyfødte tvillinger i armene – så kom lægen og fortalte, at der var noget, de ikke havde opdaget

Til december fylder Viktor og Sofia 11 år. For kort tid siden fik de besøg af Kurt Leth fra TV SYD-programmet ’Kaffe med Kurt’. Det er tredje gang, at Kurt besøger familien. Første gang var i 2011 og anden gang var i 2014.

Meget er sket i det årti, som Viktor og Sofia har levet.

Jette stoppede som stewardesse og helligede sig rollen som hjemmegående, hvor hun påtog sig ansvaret for at træne Viktor. Hun rullede bolde på hans mave, kiggede på billeder, sagde lyde og meget mere. Alt sammen for at stimulere hans sanser.

Hun ville give ham de bedste muligheder og godt selvværd.

De første seks måneder fulgte tvillingernes udvikling hinanden. Derefter blev det tydeligt, at Sofia udviklede sig meget hurtigere end Viktor. Han spejlede sig i sin søster og lærte, hvordan han skulle spise og bevæge sig.

- Sofia overtog hurtigt rollen som storesøster, og udviklede sig til at være empatisk og drage omsorg for alle, som har det svært, siger Jette.

Det er meget risikabelt for begge fostre, hvis man vil fjerne det ene i livmoderen på grund af Downs syndrom. Foto: Privat

De har vidt forskellige personligheder, men er meget knyttet som tvillinger. Sofia har udviklet sig som et barn på snart 11 år, mens Viktor kognitivt er mellem to og fem år.

Viktor bearbejder sine indtryk anderledes end børn uden Downs syndrom. Han bliver hurtigere træt og har brug for faste rutiner og strukturer. Hvis han ikke kan finde noget, kan han blive voldsomt vred i kort tid. Hvis han bliver glad, kan han have svært ved at kontrollere sin glæde, når impulserne overtager.

Han skal helst have hjælp med det samme, ellers kan situationen eskalere til, at han smider om sig med ting. Sofia kan stort set alt selv, mens Viktor i øjeblikket øver sig på at tage strømper på.

Hele tiden arbejder familien med at lære Viktor at kunne mere og mere selv. Men også at sige færre ting til fremmede i supermarkedet. Han kan sagtens kommentere fremmedes udseende eller størrelse, og med tiden har Jette lært at tage let på det.

- Jeg synes, det er et tab for samfundet, at der fødes færre med Downs syndrom. Men jeg vil aldrig gøre mig til dommer over, hvad folk vælger, siger Jette Pfeiffer. Foto: Privat

- Der er jeg glad for, at Viktor har et synligt handicap, så de fleste bare smiler til ham, siger Jette.

Hans sprog er udviklet godt i forhold til andre børn med Downs syndrom. Jette og Mikael forstår stort set altid hans ord, og kan altid søge hjælp hos Sofia, som forstår endnu mere. Men for andre kan det være svært at forstå Viktor.

