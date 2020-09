Kurt ville sige op, og så opstod kendt program ved et tilfælde

Men efter så mange programmer skulle der også ske noget nyt, og Kurt fik en idé. Programmerne skulle begynde på en helt særlig måde. En måde, hvorpå man som seer ville se mere. I journalistisk fagsprog hedder det ’et anslag’.

Derfor begynder alle ’Kaffe med Kurt’-programmer med, at Kurt går hen til sin gæst og gør et eller andet. Han har givet ridepiger en ridehjelm på med et ordentligt dask. Han har givet benproteser til mennesker uden ben. Han har tilbudt gadeprædikanten Moses Hansen alkohol og mange flere.

Han finder altid på anslaget på stedet, og han fortryder ingen af dem. Det er livet for kort til, mener han.

TV 2-programmet ’Natholdet’ med tv-vært Anders Breinholt opdagede Kurts pudsige idé i 2012. De klippede en kavalkade af Kurts anslag sammen og gjorde det landskendt.

Jan Gintberg og Kurt Leth i Natholdet

DR hoppede med på vognen, og lavede samme år parodien ’Finn fes forbi’, hvor en brovtende journalist lavede tossede anslag og konstant afbrød sine kilder.

- Det synes jeg, var skideskægt. ’Finn fes forbi’ er virkelig kørt ud, men det, synes jeg, er i orden, siger Kurt, som dog takkede nej til selv at medvirke.

Han ved godt, at det ikke var helt normalt at begynde et program på den måde. Men Kurt er ligeglad. For ham handlede det om, at seerne ville se med. For ham er det dem, der tæller. Han føler også, at de er glade for hans programmer.

Kurt Leth på reportage hos fiskere i Esbjerg. Det er Kurt med briller og kuglepind. Foto: Privat

Han har ikke tal på, hvor mange gange han har stillet op til fotos. Han er også en smule overrasket over, at det især er mange unge, som vil have et billede med ham.

Han ved ikke, om det vil blusse op igen, når han vender tilbage med ’Kaffe med Kurt’. Der er indtil videre optaget fem programmer. Han ved ikke, om der bliver lavet flere.

I dag føler han sig heldig over, at han kunne slippe nyhedsræset. Han mistede lysten til at rapportere om konflikter og ulykker. Personlige historier blev hans boldgade.

- Og så er jeg heldig med, at folk opfatter mig som en legende, siger han.

Han har ikke tænkt sig at hoppe i tøfler og slåbrok foreløbigt.