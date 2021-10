14-årige Yasmin samler pant for at knække cancer

Forud for dette års Knæk Cancer-show havde Yasmin gjort sig store tanker om sine drømme og mål for indsamlingen.

- Jeg ville gerne nå 10.000 kroner, for når man donerer det eller derover kommer ens navn op på skærmen. Grunden til, at det er så vigtigt for mig, er, at jeg på dén måde kan vise andre, at man ikke behøver at være et stort navn eller virksomhed for at kunne donere penge og gøre en forskel.