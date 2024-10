Lokal ildsjæl hædret af borgmester for sin kræft-indsats

Frivillig brandmand mødte ind til trist syn: - Skræmmende, at man kan finde på sådan noget

Søndag kunne frivillig leder af Nordborg Frivillige Brandvæsen, Claus Larsen, konstatere, at der havde været ubudne gæster på brandstationen på Uldbjerggade i Nordborg på Als.

Mellem klokken 14 og 19 samme dag havde der været indbrud i brandværnets store brandslukningskøretøj, hvor der var stjålet udstyr.

Håndværktøj, kabeltromle, motorsave, frigørelsesværktøj til færdselsuheld og lystårne, der bliver brugt til at oplyse ulykkessteder i mørke.

- Det er skræmmende og svært at forstå, at man kan finde på sådan noget, når det bliver brugt til at redde mennesker. Det er folk, der mener, at de kan bruge det udstyr, vi har, bedre, end vi kan til at redde mennesker, siger Claus Larsen, der vurderer, at der er stjålet udstyr for omkring 380.000 kroner.

Han siger, at de kan blive nødt til at låne udstyr fra kolleger på en anden brandstation.

Tyveriet er anmeldt til politiet, som efterforsker sagen. Blandt andet undersøger de et koben, som tyvene glemte, for fingeraftryk.

Søndag var der indbrud hos Nordborg Frivillige Brandvæsen, hvor der blev stjålet værktøj for flere tusinde kroner. Foto: Nordborg Frivillige Brandvæsen