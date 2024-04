Eva blev veganer for sjov, men nu kan hun ikke stoppe

Veganere spiser udelukkende planteføde, det vil sige frugt, grønt, korn, bælgfrugter, nødder, frø og lignende. De spiser ingen former for animalske produkter. Det vil sige, at kød, fjerkræ, fisk, skaldyr, mælk, æg, ost, honning og lignende er helt udelukket fra kosten.

- Vi ved faktisk lidt om langtidsfordele- og ulemper ved en vegansk kost, da det er svært og omkostningsfuldt at forske i. Men over en kortere periode kan vi se, at en vegansk eller vegetarisk kost nedsætter risikoen for hjertekarsygdomme og blodpropper i hjernen. Generelt kan vi også se, at veganere og vegetarer har en lavere BMI, siger Christina Dahm, der er lektor i epidemiologi ved Institut for Folkesundhed.

- Men kosten kan også medføre en højere risiko for blødninger i hjernen og en lavere knogletæthed, så man har en større risiko for brud på knoglerne.

Fødevarestyrelsen anbefaler veganere at spise varieret inden for planteriget og at supplere med kosttilskud. Anbefalingen til voksne lyder på at tage B12 vitamin året rundt samt D vitamin fra oktober til april.

Fødevarestyrelsen anbefaler ikke ren vegansk kost til børn under to år.

Kilde: Fødevarestyrelsen