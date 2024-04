Hvorfor bliver nogle så vrede, når vi skærer ned for kødet?

Det er noget modsat 70'erne, hvor lørdagskyllingen, bolognese og bøf bearnaise blev en fast del af danskernes madplaner. Her handlede det i højere grad om at leve et liv, der mindede så meget som muligt om naboens.

- I dag er det et øget fokus på at skille sig ud og skabe en unik identiet. Det gælder i høj grad også for maden, vi spiser, siger Stinne Gunder Strøm Krogager.

Vanens magt

Men selvom der ligger en del identitet i den måde, vi spiser, så skal man heller ikke underkende vanens magt.

- Det er ufatteligt svært at ændre vaner. Kød har altid haft en central rolle i vores måltider. Vi siger jo, at vi skal spise frikadeller med stuvet kål og hakkebøf med bløde løg. Vi spiser ikke kartofler med hakkebøf. For mange handler det om, at hvis man ikke må spise kød, hvad skal man så, siger Sisse Fagt, der er forsker ved DTU Fødevareinstitut.