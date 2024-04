Ung kvinde testede en uge kun med kød på tallerkenen

Mens mange prøver at skære ned for kødet, satte TV SYD-journalist Caroline Kristensen sig for at undersøge, hvad der sker, når man kun lever af kød.

Rettere sagt har hun valgt at teste carnivore-livsstilen. En madtrend, der skærer alt andet end kødet ud af kosten. Det skulle angiveligt have mange sundhedsfordele ifølge dem, der har dedikeret sig til livsstilen.

Men sådan føltes en uge med kød ikke helt for alle.

- Jeg er irritabel, træt. Jeg har tisset 100.000 gange alene i dag, fordi der er ingen kulhydrater i min krop til at holde på vandet. Det løber lige gennem mig. De kalder det for ’kød-influenza’ på nettet, skriver Caroline Kristensen efter fem dage som kødæder.