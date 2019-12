10-årige Gabriellas drøm går i opfyldelse: - Mit hoved er ved at eksplodere

Med en krone og fire hvide lys på hovedet, ét i hænderne og et smil, der spredte glæde i hele Kolding Storcenter, gik Gabriella Schlesingers drøm i dag i opfyldelse.

Mellem tusindvis af julelys og flere hundrede mennesker bag sig førte hun dagens luciaoptog an, og for den kun 10-årige pige var det en helt magisk oplevelse at få lov til at være luciabrud.

Også selvom nervøsiteten kunne mærkes helt inde fra maven allerede i nat, hvor hun havde svært ved at falde i søvn af ren spænding.

- Jeg tror faktisk, at det er lidt ubeskriveligt, for jeg har altid gerne villet være luciabrud, siger Gabriella Schlesinger fra Kolding.

Gabriella Schlesinger deltog i en konkurrence om at få lov til at blive luciabrud i Kolding Storcenter. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

En utrolig glad datter og en stolt mor

I flere år har hun drømt om at synge for og gå forrest den 13. december. Men på hendes skole har det ikke været muligt, fordi det altid er den laveste, der får rollen som luciabrud, og Gabriella Schlesinger har ikke oplevet at være den laveste.

Derfor var hun helt ekstatisk, da hun vandt en konkurrence om at blive luciabrud i Kolding Storcenter.

- Mit hoved var ved at eksplodere. Jeg blev virkelig glad, lyder det fra Gabriella Schlesinger.

Bag hende gik hendes mor, Henriette Schlesinger, og hendes smil var bestemt lige så bredt, da hun blev spurgt til, hvordan det var at se sin datter føre et luciaoptog.

- Det er jo smukt. Der er jo aldrig et øje tørt, når man ser ens børn shine. Så det her må være én af de større højdepunkter i år, siger hun.

Gabriella Schlesingers mor, Henriette Schlesinger, var meget stolt over at se sin datter være luciabrud i dag. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Kronen skal på igen

Det var ikke hvilket som helst optog, hendes datter var luciabrud for i dag.

For sidste år kæmpede Kolding Storcenter om at slå den uofficielle Danmarksrekord i at lave det længste luciaoptog, og her deltog helt præcist 512 personer i hvidklædte kjoler. Men med omkring 1.200 deltagere blev det overgået af optoget i Ringe på Midtfyn, oplyste TV 2 Fyn.

I dag lykkedes det storcentret i Kolding at samle omkring 400 personer i hvidklædte kjoler. Så en ny Danmarksrekord må vente til næste år, hvor også Gabriella Schlesinger drømmer om at bære luciakronen endnu en gang.

- Optoget i dag gik rigtig godt. Det var bedre, end jeg havde forventet. Hvis det er muligt, vil jeg gerne være luciabrud igen, siger hun.

I luciaoptoget i Kolding Storcenter deltog omkring 400 mennesker. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD