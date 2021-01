1000 bådpladser og 350 nye boliger: Kolding får ny marina

Glad sejlklubsformand

Også formand for Kolding Sejlklub, Arndt Nørgaard, glæder sig over fremtidsudsigten til en ny havn:

- Det er rigtig godt at få et samlingssted for de, der interesserer sig for vandsport af alle arter, siger han til TV SYD.

Sejlklubben har mål om at blive et af Jyllands bedste tilbud til handicapsejlads og samtidig vil klubben gerne have en af de største ungdomsafdelinger i Sydjylland. Arndt Nørgaard mener, at Marina City sætter rammerne for at komme til disse mål.