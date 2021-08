13-årige Frederiks computerspil er spillet over 250.000 gange

Og Frederik var bestemt ikke den eneste, der bemærkede, at hans spil hurtigt fik luft under vingerne.

- En måned efter udgivelsen sad jeg på bagsædet i bilen på vej hjem fra håndbold, og så fik jeg en e-mail. Den var fra Manticore Games, der ejer spilplatformen Core. De spurgte, om jeg ville tilknyttes deres firma som spiludvikler, og det kunne jeg så tjene lidt penge på, fortæller han.

Spild af tid at sidde foran computeren

Frederiks far, Morten Bjørn Hansen, har fulgt med i Frederiks udvikling og har også selv været en aktiv del af den. Efter Frederik sagde ja tak til Manticore Games' tilbud, skulle han nemlig oprettes i det amerikanske skattesystem, IRS, og det hjalp Morten ham med.

- Som så mange andre forældre har vi jo før sagt til Frederik, at han skulle stoppe med at spilde hans tid foran computeren. Men det kan vi jo godt se nu var ret dumt sagt, siger Morten Bjørn Hansen.

For Frederik Hvam Hansen har det absolut ikke været spild af tid. Senest er han blevet en del af et team af spiludviklere, som er ét af ti hold, der er blevet del af et acceleratorforløb på spilplatformen.

Og selvom Frederik er noget yngre end de andre spiludviklere på platformen, har det aldrig været et problem for ham.

- Det gør ikke nogen stor forskel. Jeg synes, det er sjovt at møde og tale sammen med voksne mennesker, og de synes også, det er fedt at være sammen med mig, siger han.

Acceleratorforløbet går ud på, at Manticore Games har udvalgt en række hold, som de vil hjælpe med at lave nye og gode spil til deres platform.

Som en del af forløbet har Frederik været til et start-up møde og modtaget en række minikurser med henblik på at gøre ham og hans hold endnu bedre til at lave computerspil. Frederiks rolle er at skabe modeller til spillet - det vil sige, at hvis der skal stå et træ i en have, så står Frederik for at lave træet til spillet.

Sammen med sit hold har Frederik udgivet og er ved at videreudvikle spillet Themepark Tycoon, der også ligger på spilplatformen Core.

Det fungerer som et godt springbræt for den 13-åriges drøm om en dag at blive spiludvikler på fuld tid.

- Jeg synes, det er rigtig sjovt at sidde og lave mine egne spil, og der er altid noget nyt at give sig til, så det har jeg også lyst til at lave i fremtiden, siger han.