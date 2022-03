13 udlændinge tiltalt for tobakssvindel for 450 millioner

Millionsvindel med tobak og afgifter har ført til, at 13 mænd med udenlandsk pas er blevet tiltalt for deres rolle i at drive en illegal cigaretfabrik.



Det skal være sket på en landejendom ved Vamdrup nær Kolding.

Det oplyser anklagemyndigheden i National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) onsdag.

De 13 polske og ukrainske mænd er tiltalt for bevidst at have undgået at betale tobaksafgifter til staten for knap en halv milliard kroner.

Mindst 41 millioner ulovlige cigaretter

Ifølge anklagen har de sammen fremstillet mindst 41 millioner ulovlige cigaretter.

- Efter en meget omfattende bred efterforskning med assistance fra internationale politisamarbejder, Skattestyrelsen og Toldstyrelsen er vi nu klar til at rejse tiltale i denne særdeles omfattende og grove sag, hvor de tiltalte har svindlet den danske stat for over 450 millioner.

- Der er tale om et meget organiseret netværk, der trækker tråde til udlandet, og som agerer meget professionelt, udtaler Jacob Gents i pressemeddelelsen. Han er specialanklager ved NSK.

Bliver de 13 mænd dømt, risikerer de både fængsel, millionbøde og udvisning af Danmark.

Ukrainer allerede dømt i sagen

En 14.-mand blev i oktober sidste år idømt fire års fængsel ved Vestre Landsret. Det skete, da han tilstod sin del i sagen.

Volodymyr Voznichak fra Ukraine fik samtidig en tillægsbøde på 71 millioner kroner og blev udvist.

Sagen er usædvanlig. I flere måneder inden aktionen i foråret 2021 arbejdede politifolk fra Holland, Polen og Danmark sammen om den internationale affære.

Cigaretterne kørt til Holland

Efterforskningen afdækkede, at de cigaretter, der blev fremstillet nær Vamdrup, blev kørt på lastvogne til Holland.

Her blev de fyldt i containere. Derefter blev containerne sejlet til Storbritannien for til sidst at ende på det illegale marked. Det har det europæiske politisamarbejde Europol tidligere oplyst.

Efterforskningen blev understøttet af analytikere i Europol. Her foregik arbejdet under navnet "Smoke".

De 13 udlændinge, der nu har fået et anklageskrift imod sig, har siddet varetægtsfængslet siden 2. marts sidste år.