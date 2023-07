14-årig meldt savnet i Vamdrup - men hun eksisterer ikke

I opslagsteksten lød det:

- Deltag i eftersøgningen og bring håb til en familie, der leder efter deres datter.

Problemet er bare, at Sofie Olsen slet ikke findes.

Opslaget er et svindelnummer, og pigen på billedet er i virkeligheden den amerikanske influencer Naomi Skye, som er kendt fra TikTok, hvor hun har over to millioner følgere.

Trykker man på linket, bliver man sendt videre til en side, der ligner et opslag fra TV 2. Her skal man bekræfte sin alder og logge på med sine Facebook-oplysninger for at vide mere om den forsvundne pige.