15-årig er ikke religiøs, men vil gøre karriere i kirken

- Det er måske ikke det sejeste at spille orgel, men om nogle år begynder jeg at kunne tjene penge på at spille til gudstjenester, så de andre synes, det er fedt, at jeg har en plan for fremtiden, siger Villads Andersen.

Det sikre valg

Når Villads Andersen er færdig med folkeskolen og basisforløbet i orgel på Løgumkloster Kirkemusikskole, vil han gerne på gymnasiet og måske senere uddanne sig videre inden for musikken.

- Det virker også lidt usikkert at være musiker. Der føler jeg, det er mere sikkert at blive organist, for det er fast arbejde, siger han.