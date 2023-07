Præsten havde vakt hans interesse for det klassiske instrument, og interessen er kun blevet større, for nu begynder han på orgeluddannelsen sideløbende med sit sidste år i folkeskolen.

- Det er måske ikke det sejeste at spille orgel, men om nogle år begynder jeg at kunne tjene penge på at spille til gudstjenester, så de andre synes, det er fedt, at jeg har en plan for fremtiden, siger Villads Andersen.