15.000 kilometer hjemmefra døde den bærbare - hjælpen var på den anden side af kloden

I betragtning af at familien har planlagt at være væk i to år, havde de en ekstra computer med, men den fungerede heller ikke for godt.

Det er ikke sådan, at familien på to voksne og to børn er strandet eller på nogen måde i akut nød, men Jesper Riber bruger den til at passe sit arbejde som bestyrelsesmedlem i sin virksomhed i Kolding og til at oploade billeder og videoer til diverse platforme.