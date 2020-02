16-årig gokarttalent skriver kontrakt med tysk Porsche-team

16-årige Bastian Buus fra Kolding har kørt tusindvis af kilometer på den lokale bane i Vojens. Det var her han begyndte gokartkarrieren som niårig tilbage i 2013.

Jeg er utrolig glad og stolt, da der kan være stor fremtid i netop det racerbilsmærke. Bastian Buus, racerkører, Kolding

Han mødte trofast op til hver eneste træning, og som årene gik skiftede han banen i Vojens ud med baner i både ind- og udland. Nu står han overfor et af karrierens hidtil største skift:

- Jeg tænker på min sport næsten 24 timer i døgnet, og derfor er det en drøm, at jeg nu kan tage næste skridt videre fra gokart til racerbil, fortæller Bastian Buus, der altså har skrevet kontrakt med det tyske Porche-team Alleid Racing.

Stor fremtid i Porche

De sidste seks år har Bastian Buus været tilknyttet et internationalt gokart-racerteam.

Han har vundet en række talentpriser, deltaget i toppen af international gokart i både tyske og italienske serier og kørt europamesterskaber samt verdensmesterskaber, hvor det flere gange er endt med en podieplacering.

Bedste resultater: 2019: 11. plads ved World Series Karting Final Cup (gokart) 2018: 9 sejre i Aquila Synergi Cup (dansk racerbilsserie) 2018: 3. plads ved finalen i Tysk Mesterskabsafdeling (gokart) 2017: Dansk Super Kart Mester (gokart) 2015: Kåret til Årets Talent ved Danish Motorsport Award (gokart) 2015: Vinder af Christian Bakkerud Talentpris (gokart) 2015: 2. plads ved DM (gokart) 2015: 2. plads ved Dansk Super Kart (gokart) 2014: 3. plads ved DM (gokart) Se mere

Efter at han til en testkørsel i Tyskland sidste år kom ud med den absolut hurtigste tid imod mere end 100 andre gokartkørere, gik der ikke lang tid, før han stod med en kontrakt i hånden.

- At det netop blev Porsche, jeg skrev kontrakt med, var altså lidt en tilfældighed, men jeg er utrolig glad og stolt, da der kan være stor fremtid i netop det racerbilsmærke, som blandt andet deltager ved Le Mans, fortæller Bastian Buus.

Bastian Buus til start på Casteletto banen i Italien, World Series Karting i 2019. Foto: Privat

- Man må gribe de chancer, man får

Også den unge koldingensers far, Morten Buus, har hænderne i vejret.

- Man må gribe de chancer, man får, og det må jeg sige, at Bastian har gjort, siger Morten Buus og forklarer, at sønnen allerede har en smule erfaring med racerbiler, men at der alligevel er langt fra Padborg Park og Jyllandsringen til de seks store internationale Formel 1-baner, som han skal udfordres på i 2020.

Europæisk GT4 skal køres i England, Frankrig, Holland, Belgien, Tyskland og Ungarn, så 2020 byder på en del udenlandsrejser for familien Buus.

- Hele familien står bag Bastians drøm, og jeg er spændt på, hvad året kommer til at bringe, fortæller Morten Buus.

Til dagligt går Bastian Buus på Oure sportsefterskole i 10 klasse, hvor han har en aftale om, at han kan holde fri for at deltage i løb. Foto: Privat