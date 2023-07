17-årig gymnasiepige drømmer om store ting på racercyklen

Anna er 17 år og skal starte i 2.g efter sommerferien. Hun har cyklet i et år og lader til at være en, der er svær at bringe ud af fatningen.

- Jeg har været mere sammen med Kasper Asgreens kæreste, Gabrielle Fortin, der også er cykelrytter. Hun kom ned i klubben, og vi fik en kop kaffe og cyklede en lille tur sammen stille og roligt, fortæller Anna Petersen.

Stille og roligt igen, men fjorten dage senere skete der noget, der alligevel imponerede den unge dame en lille smule.