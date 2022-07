170.000 heste kan snart gå rundt uden sko på

Tænk at gå rundt uden sko på.

Det bliver måske virkeligheden for omkring 170.000 heste i Danmark.

Det forudser landets største grossist på hestesko-området, Koldingfirmaet Ib Jessen Aps.

- De tre største producenter af hestesko i Europa kører på gas. Det ene firma er ved at lægge om til strøm, men de to andre kører udelukkende på gas, fortæller direktør Ernst Jessen.

Og det er netop gassen, der er problemet, for hvis russerne lukker for forsyningen af gas til Europa, kan det få problemer.

- Vi frygter, at der kan blive et leveringsproblem, hvis der bliver lukket for gassen, siger direktør Ernst Jessen.