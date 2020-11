To 21-årige varetægtsfængslet efter overfald på p-plads ved gymnasium

Natten til lørdag blev en 18-årig pige og to mænd på 17 og 19 år overfaldet på parkeringspladsen ved Kolding Gymnasium.

Vagtchef hos Sydøstjyllands Politi John Skjødt oplyser, at de tre unge mennesker sad i en bil, da to 21-årige mænd opsøger dem for at spørge om et lift.

De tre unge afslog at give de to 21-årige et lift, hvorefter de tre blev overfaldet med slag og spark.

- Vi modtager anmeldelsen klokken 01.44 i nat. Heldigvis havde vi en patrulje ret tæt på, som kørte derover og anholdtecden ene af gerningsmændene på stedet, siger vagtchefen.

Gerningsmand nummer to stak af, men en hundepatrulje finder og anholder ham i området senere på natten.

KFængslet i tre uger

Begge gerningsmænd er sigtet for vold og røveri, da de foruden overfaldet også tog punge og mobiltelefoner fra de tre unge.

De to blev lørdag eftermiddag varetægtsfængslet i tre uger i etgrundlovsforhør ved Retten i Kolding.