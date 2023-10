Onsdag aften omkring klokken 22 blev en 22-årig mand ramt af knivstik ved Cypresvej i Kolding. Manden er ikke i livsfare, og Sydøstjyllands Politi betragter det som et enkeltstående tilfælde, det skriver Ritzau i dag.



Der er på nuværende tidspunkt intet, der tyder på, at hændelsen er banderelateret, og Sydøstjyllands Politi betragter det som en enkeltstående hændelse. Der er derfor ingen grund til at være utryg ved at bo eller opholde sig i området omkring Cypresvej i Kolding.