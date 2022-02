23-årig mister livet i arbejdsulykke på Skoleskibet Danmark

En 23-årig mand er onsdag eftermiddag død efter en arbejdsulykke på Skoleskibet Danmark.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Skibet ligger på værft i Assens, og det var i forbindelse med arbejdet i en mast, at han faldt ned. Manden var bosat i Svendborg men oprindeligt fra Kolding-egnen, skriver JV.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken klokken 11.48. Den 23-årige blev bragt til Odense Universitetshospital, men hans liv stod ikke til at redde, og klokken 13.19 blev han erklæret død.

- Han arbejdede på skibet, men jeg er ikke klar over, om han var elev eller fast besætningsmedlem, siger politiets vagtchef Kenneth Taanquist.

Vagtchefen kan ikke sige noget om, hvor langt den 23-årige faldt.

Hans pårørende er blevet underrettet om ulykken.

Politiet, Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen efterforsker ulykken for at finde frem til, hvad der gik galt og sikre at alle regler i forbindelse med arbejdet er blevet overholdt.