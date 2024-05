24-årig kørte ind i et træ i stjålet bil i nat

Det skriver JydskeVestkysten.

En patruljebil registrerede en modkørende bil på dets scanner, som eksempelvis slår ud, hvis en bil er meldt stjålet. Det var tilfældet med den modkørende Mazda, som en 24-årig mand kom kørende i natten til tirsdag i Kolding.

Bilisten forsøgte at flygte fra politiet, som resulterede i at den 24-årig både kørte over for rødt og imod køreretningen, som han senere også blev sigtet for.

JydskeVestkysten skriver, at biljagten endte brat omkring klokken to natten til tirsdag, da den 24-årige kørte ind i et træ i krydset mellem Vejlevej og Palmeallé.

Det resulterede i store skader af både bilen og føreren, som blev kørt på hospitalet. Politiet fandt efterfølgende både narkotika og våben i den stjålne bil.

Sagen overgår til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, fordi politijagten endte med at den 24-årige kom slemt til skade. De skal derfor undersøge, hvilke omstændigheder, der ledte op til ulykken, og hvorvidt de pågældende betjente håndterede situationen korrekt, oplyser politikommissær ved Sydøstjyllands Politi Emil Jensen til JydskeVestkysten.