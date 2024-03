En 24-årig kvinde fra Kolding er ved Retten i Kolding blevet idømt ti måneders fængsel for i flere tilfælde at have været i besiddelse af narkotika med henblik på videresalg. Det skriver Sydøstjyllands Politi på X.

Derudover er kvinden dømt for i flere tilfælde at have kørt bil i påvirket tilstand, og for at have kørt bil selvom hun havde fået inddraget førerretten.

Den 24-årrige modtog dommen.