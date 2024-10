250 elever var til anderledes motionsdag - må ikke være som i gamle dage, siger lærer

Vi arbejder tæt sammen med ledelsen for at forbedre arbejdsmiljøet Vi (rådhusets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter) har et velfungerende og tæt samarbejde med vores ledelse om at forbedre arbejdsvilkårene og -miljøet. Målet er at sikre, at vi alle trives og kan gå trygt på arbejde hver dag. Vi arbejder dermed for at undgå stress og mistrivsel.

Stress og mistrivsel blandt medarbejderne kan resultere i sygemeldinger og opsigelser. For en lille organisation som vores har det store konsekvenser for effektiviteten i opgaveløsningen, når vi bliver stressede og mister glæden og meningen ved det, vi laver. Det betyder en dårligere service for borgerne til stor frustration for dem – og for os.

Vi og ledelsen forsøger dagligt med systematiske og forebyggende indsatser at undgå, at dette sker. Vi er dog ikke herrer over alt det, som sker omkring os, og som kan påvirke situationen. Det gælder fx bevægelser i det politiske niveau og i den offentlige debat.

Vi oplever en uheldig politisk udvikling, der spreder utryghed og usikkerhed i organisationen

Vi har desværre – senest ifm. med budgetforlig 2025 – oplevet, hvad det vil sige at være ansatte i en organisation med en politisk ledelse, som ikke respekterer, hvordan rollefordelingen i en kommune bør være. Det er en bekymrende udvikling, da vi er afhængige af, at alle er bevidste om rollefordelingen mellem det politiske niveau, direktionen og medarbejderne – ikke mindst ift. ansættelses- og arbejdsvilkår.

Vi oplever derudover ofte en hård og uforsonlig retorik fra politisk side, som desværre har skabt en situation, hvor vi ser, at medarbejdere inddrages direkte i de politiske magtkampe. Noget som burde forhindres af den korrekte rollefordeling.

Vi er derfor dybt bekymrede for de arbejdsvilkår og det arbejdsmiljø, som vores arbejdsplads tilbyder nuværende og kommende medarbejdere. Vi ser, at der breder sig en utryghed og usikkerhed i organisationen, som påvirker vores trivsel og arbejdsglæde negativt.

Vi oplever en magtbaseret kommunikation direkte over for ledelsen – men også over for os – gennem politikernes og andre partimedlemmers offentlige ytringer. Udmeldingerne indeholder både grundløse beskyldninger og personlige angreb på enkelte medarbejdere.

Moderne ledelse bør være baseret på tillid. Men i forbindelse med dette budgetforlig, må vi desværre konstatere, at man i stedet har valgt en tilgang baseret på kontrol.

En situation, der koster dyrt for hele Fanø

Vi må konstatere, at denne udvikling har været undervejs som et urimeligt arbejdsvilkår gennem de sidste godt 7 år. Vi må desværre også påpege, at det allerede er virkelighed, idet vi alene i den tekniske forvaltning har måttet sige farvel til ikke færre end 5 ledere siden 2016.

Den situation har selvfølgelig resulteret i et meget dyrt videnstab for kommunen og et urimeligt presset arbejdsmiljø for os der er tilbage. Et dårligt arbejdsmiljø resulterer også i, at rekrutteringsgrundlaget forringes, nu hvor kommunen samtidig søger dygtige fagpersoner bl.a. til netop at arbejde med de store projekter, man politisk har igangsat.

Vi beder om respekt – for rollefordelingen og for vores faglighed

Vi kan af disse årsager igen blot appellere til, at alle parter tager ansvar for at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø med rimelige arbejdsvilkår og i den forbindelse finder tilbage til den rigtige rollefordeling og en mere hensynsfuld retorik om os, som er ansat i Fanø Kommune.

På vegne af rådhusets medarbejdere, medarbejderrepræsentanterne på rådhuset