27-årig mand sigtet for drabsforsøg i Kolding

Den 31-årige mand er efterfølgende konstateret uden for livsfare. Politiet har ikke nærmere oplysninger om, hvad uenigheden mellem de to mænd bundede i.



Sigtes for drabsforsøg

Den sigtede vil blive stillet for en dommer i et grundlovsforhør i Retten i Kolding mandag formiddag. Her ventes en anklager at kræve ham fængslet for drabsforsøg.

Politiet oplyser mandag morgen, at den sigtede endnu ikke har udtalt sig. Derfor er det uvist, hvordan han forholder sig til sigtelsen.