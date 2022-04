27-årig mand varetægtsfængslet for drabsforsøg i Kolding

En 31-årig mand blev søndag stukket med en kniv af en 27-årig mand under en uoverensstemmelse mellem de to på en adresse i Kolding.

Sydøstjyllands Politi anholdte efter episoden den 27-årige, som sigtes for drabsforsøg, oplyser vicepolitiinspektør Torben Simonsen.



Sigtes for drabsforsøg

Den sigtede blev mandag formiddag stillet for en dommer i et grundlovsforhør i Retten i Kolding. Her imødekom dommeren anklagerens ønske og varetægtsfængslede manden for drabsforsøg.