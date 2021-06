27-årig sigtet for vanvidskørsel: Stak af fra politiet med 165 km/t

Da en patrulje fra Sydøstjyllands Politi natten til fredag rutinemæssigt ville i kontakt med en bilist i det sydlige Kolding, stak han af.



Det resulterede ved midnatstid i en biljagt, der endte på motorvejen syd for Christiansfeld. Efter at have kørt over 165 km/t standsede den 27-årige mand fra Haderslev pludselig i nødsporet.

- Han lavede manøvrer, som var så farlige, at vi lige nu undersøger, om de kan takseres som vanvidskørsel, fortæller vagtchef Torben Wind, Sydøstjyllands Politi.

Den 27-årige fik også taget blodprøve for spiritus og narkotika. Det vil senere på formiddagen blive besluttet, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.