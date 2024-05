30-årig får dom for besiddelse og salg af narkotika

Det skete ved et grundlovsforhør klokken 11.00, hvor manden modtog en dom for salg og besiddelse af narkotika med henblik på delvist videresalg samt for besiddelse af en totenschlæger og dopingmidler.

På baggrund af et tip, som Sydøstjyllands Politi modtog i går, foretog de en ransagning på en adresse i Kolding. Og det resulterede i anholdelsen af den 30-årige.

Ved ransagningen blev der blandt andet fundet omkring et kilo kokain, cirka 250 enheder doping, cirka 400 gram hash samt et større pengebeløb i kontanter, der stammede fra salg af euforiserende stoffer.