30-årig mand fra Kolding fængslet i narkosag

To mænd er blevet varetægtsfængslet i forbindelse med en større narkosag, mens en kvinde er blevet løsladt igen.



Det skriver B.T.

De blev alle anholdt tirsdag og er mistænkt for at have været en del af et større kompleks om organiseret narkotikahandel med tråde til udlandet.

De to, der er blevet fængslet onsdag, er en 26-årig mand, der ifølge B.T. har tilknytning til bandemiljøet i Odense, og en 30-årig mand fra Kolding.

Mændene skal sidde varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

Kvinden, der er blevet sat på fri fod igen, er 28 år og fra Kolding.