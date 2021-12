30-årig mand stukket ned

Artiklen er opdateret med nye oplysninger i sagen.

En 30-årig mand er blevet stukket ned med en genstand i Kolding.



Det fortæller Jeppe Thranum, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, til Jydske Vestkysten.

Sydøstjyllands Politi oplyser til avisen, at de har været til stede i forbindelse med, at en 30-årig mand er kommet slemt til skade - de mener, at det formentlig er i forbindelse med en form for voldsudøvelse.



- Vedkommende er formentlig blevet stukket med en indtil videre ukendt genstand. Det kan sagtens være en kniv. Det ved vi ikke endnu, siger Jeppe Thranum, til JydskeVestkysten.