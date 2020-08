31-årig mand erkender at stå bag gravid kvindes død

En 31-årig mand har onsdag formiddag ved et grundlovsforhør ved retten i Kolding erkendt, at det var ham, der forårsagede en jævnaldrende kvindes død på Knud Hansens Vej i Kolding. Kvinden var gravid i 22. uge og er ifølge sigtelsen blevet dræbt med adskillige knivstik.

- Min klient erkender, at han forvoldte hendes død. Der er ikke taget stilling til sigtelsen om manddrab, og derudover kan jeg tilføje, at min klient ikke ønsker at afgive forklaring, sagde forsvarsadvokat Carsten Hove til Jydske Vestkysten.

Den 31-årige mand blev anholdt mandag klokken 04.10 og sigtet for drabet. Mandag eftermiddag blev han varetægtsfængslet in absentia, da han grundet en operation ikke var i stand til at møde i retten. Onsdag var han i stand til at møde op, hvor sigtelsen på manddrab blev læst op.

Ifølge Jydske Vestkysten fremgik det under grundlovsforhøret ikke, hvorfor manden har været indlagt, ligesom det heller ikke blev oplyst, om han er far til det ufødte barn.