34-årig mor erkender sig skyldig i drab på sin 6-årige søn

Det skriver Ekstra Bladet.

- Jeg havde tanker i hovedet. Tanker om at Sohils far ville voldtage ham og bagefter give ham til sine venner. Det var tankerne og stemmerne i mit hoved, der gjorde, at jeg dræbte ham, lød forklaringen fra den tiltalte.

Med en tilføjelse om, at hun godt vidste, at hans far ikke ville gøre det i virkeligheden.

Gennem en flere år lang periode op til drabet havde der kørt en sag i Familieretshuset om delt forældremyndighed om den nu 6-årige afdøde Sohil mellem kvinden og hendes eksmand.