36-årig mand anholdt for voldtægt ved ungdomsboliger - løsladt efter grundlovsforhør

Sydøstjyllands Politi oplyser tirsdag morgen, at en 36-årig mand var anholdt og sigtet for voldtægt natten til mandag mod en 20-årig kvinde i Åparken i Kolding.

Derfor blev han fremstillet i grundlovsforhør - men dommeren afviste at varetægtsfængsle manden, da politiets efterforskningsresultater ikke opfyldte betingelserne for varetægtsfængsling.



Sydøstjyllands Politi opretholder sigtelserne mod den 36-årige mand, og efterforskningen fortsættes.

Sydøstjyllands Politi oplyste tirsdag morgen i en pressemeddelelse, at den 36-årige mand på baggrund af bl.a. efterforskning på gerningsstedet sigtes for at have begået voldtægt mod en 20-årig kvinde i Åparken i Kolding natten til i går.

Politiet har hidtil været yderst tilbageholdende med oplysninger om, hvad de mandag efterforskede med hunde og kriminalteknikere i området ved Åparken, hvor der bl.a. ligger ungdomsboliger.