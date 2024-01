38-årig i retten for at køre deres søn og bror ihjel – vi håber han aldrig får lov at køre bil igen

Den 38-årige ønskede ikke at udtale sig i retten. Hans forsvarer udtalte, at hans klient nægter sig skyldig i både tyveriet af Audien og uagtsomt manddrab. Han erkender at have kørt bilen, men eftersom han kun fragmenteret husker hændelserne, nægter han sig altså skyldig i anklagerne.



Der er afsat tre dage til retssagen med sidste retsdag den 17. januar, hvor der ventes at falde dom.

- Vi håber aldrig, han får lov til at køre bil igen. Vi har brug for en eller anden form for retfærdighed nu, lød det fra Thomas Lassens storesøster Pernille Lassen.