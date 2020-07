40-årig vejarbejder dræbt ved arbejdsulykke

Under asfaltarbejde tirsdag aften på Jernbanegade i Vamdrup mistede en 40-årig mand fra Fåborg-området livet, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Ulykken skete omkring klokken 22.30, hvor et asfaltsjak var i gang med lægge ny asfalt i Vamdrup.

- Her var den 40-årige så uheldig, at han faldt af en langsomt bakkende lastbil, som han stod bag på og kom ind under det ene hjul, oplyser vagtchef Lars Grønlund, Sydøstjyllands Politi, onsdag morgen til TV SYD.

Arbejdstilsynet blev tilkaldt, da det hurtigt stod klart, at der var tale om en arbejdsulykke, hvor der ikke var indblandet andre trafikanter.

Nu skal Arbejdstilsynet på baggrund af deres egne undersøgelser på ulykkesstedet og politiets afhøringer af vidner forsøge at fastslå, hvad der er gået galt - og om der er sket overtrædelse af forskrifterne for vej- og asfaltarbejde.