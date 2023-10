Alligevel kunne Bent Skau i dag holde 40 års jubilæum i Brugsen. Og det har været gode år.

- Det er bare gået stærkt, siden man startede knallerten og kørte herop. Der er løbet meget vand i åen siden dengang, fortæller Bent Skau.

Hvor det i Bent brugsuddelers aldersgruppe nærmest er et hæderstegn at have været 40 år på samme arbejdsplads, kommer hans børn, børnebørn og nuværende ungarbejdere til at se adskilligt flere arbejdspladser indefra.



Det viser forskningen.