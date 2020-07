46-årige Mette får opfyldt sit ønske om en plejehjemsplads

Kolding Kommune havde ellers afvist hendes ønske med henvisning til, at hun er for ung til en plejebolig.

Efter flere indslag i TV SYD og en afgørelse fra Ankestyrelsen som sagde, at alder er uden betydning ved tildeling af en kommunal plejebolig, har Kolding Kommune onsdag ændret sin beslutning, og familien får nu sit ønske imødekommet.

- Mette og vi er glade og lettede. Med en pleje og hjælp, som hun døgnet rundt har brug for, er en bolig på plejehjem det rigtige for hende, siger Birthe Rohwer, der er Mettes mor.

Mette Rohwer Petersen er 46 år, hjerneskadet og sidder i kørestol. Hun har i 23 år boet i et bofællesskab. Men i september sidste år blev hun syg og gangbesværet, og siden havde hun et fald, så hun nu er bundet til sin kørestol. Derfor har hun brug for en ny bolig med et stort badeværelse og lift.

Hendes forældre søgte derfor om en plejebolig til hende, men det afviste kommunen. Derfor klagede forældrene til Ankestyrelsen, som nu beordrer kommunen til at behandle sagen igen – og træffe en ny afgørelse.

Det har Kolding Kommune nu gjort. Senior- og Sundhedsrådgivningen har nu vurderet, at Mette opfylder kriterierne for bevilling af en plejebolig, da hun ikke kan få den nødvendige hjælp i sin hidtidige bolig, og fordi hun har behov for et døgndækket tilbud, hvor der konstant er personale i nærheden.

- Det er det, som vi hele tiden har gået efter. Mette kommer fortsat til være på det beskyttede værksted i dagtimerne og får også lov at beholde sin ledsagerordning, så det skal nok blive godt, siger en glad Birthe Rohwer.