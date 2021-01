460 medarbejdere i energikoncernen EWII skal helst møde på arbejde så hurtigt som muligt

Det er svært at overhøre statsministerens og sundhedsmyndighedernes opfordring om, at landets virksomheder skal lade alle de medarbejdere, der kan, arbejde hjemme, gøre det.

Men det er en opfordring, og det er ikke alle, der har tænkt sig at følge den.

Eksempelvis energikoncernen EWII i Kolding.

Onsdag blev alle 460 ansatte testet for covid-19, og torsdag skulle de have mødt på arbejde, hvis de ikke var utrygge eller tæt på personer, der er risikogruppen. Nu er det udskudt til 17. januar, og så vil direktøren ikke love at holde medarbejderne hjemme længere.

- Hvis vi kan indrette os med to meters afstand, åbner vi virksomheden. Kan vi ikke det, så må vi have nogle folk hjemme, siger administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn.



Planen om at få medarbejderne tilbage kommer midt i en tid, hvor de fleste sender folk hjem.

- Også kontroversielt at sende folk hjem

- Selvfølgelig er det et valg at beholde folk på arbejde, men det er også kontroversielt at sende folk hjem med en masse omkostninger, vi ikke taler om. Ensomhed hos medarbejdere, et stort arbejds og velfærdstab, som kan være konsekvensen, mener han.